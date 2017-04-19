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https://sport.mail.ru/news/boxing/29472303/
19 апреля 2017, 2:12 | Бокс | Sports.kz

СМИ считают, что в следующем году Головкин поднимется в весе

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз оценил перспективы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Раньше промоутер Хильберто Рамиреса (34−0, 24 КО) Боб Арум говорил, что хочет провести бой с Головкиным в ближайшем будущем. Этот бой состоится, когда/если GGG поднимется в 168 фунтов. Если бой Головкин — “Канело” состоится в этом году, то, вероятнее всего, казахстанец не задержится в дивизионе на следующий год. Если не будет реванша, Головкин поднимется в 168 фунтов. Честно говоря, я думаю, подниматься в весе — не лучшее решение для GGG. Мы видели, каким большим — 180 фунтов — был Дэнни Джейкобс в день их боя. Если он поднимется выше, то там такими будут все его соперники. Ему не стоит давать им 10−15-фунтовое преимущество в суперсреднем весе», — считает Эмброуз.

В настоящее время промоутеры Головкина и мексиканского боксера Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО), Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, продолжают переговоры об организации боя в сентябре.

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