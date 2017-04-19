СМИ считают, что в следующем году Головкин поднимется в весе

«Раньше промоутер Хильберто Рамиреса (34−0, 24 КО) Боб Арум говорил, что хочет провести бой с Головкиным в ближайшем будущем. Этот бой состоится, когда/если GGG поднимется в 168 фунтов. Если бой Головкин — “Канело” состоится в этом году, то, вероятнее всего, казахстанец не задержится в дивизионе на следующий год. Если не будет реванша, Головкин поднимется в 168 фунтов. Честно говоря, я думаю, подниматься в весе — не лучшее решение для GGG. Мы видели, каким большим — 180 фунтов — был Дэнни Джейкобс в день их боя. Если он поднимется выше, то там такими будут все его соперники. Ему не стоит давать им 10−15-фунтовое преимущество в суперсреднем весе», — считает Эмброуз.



В настоящее время промоутеры Головкина и мексиканского боксера Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО), Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, продолжают переговоры об организации боя в сентябре.