Хирн: Джошуа верит в то, что нокаутирует Кличко

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«Бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко — это схватка с равными шансами. С одной стороны, у вас такой бесстрашный парень, как Джошуа, с другой — такой опытный боксёр, как Владимир Кличко, для которого предстоящий поединок станет уже 29-м титульным по счёту.

Для Джошуа это всего-то 19-й поединок на профессиональном ринге, но мы должны отдать ему должное за то, что он принял такой вызов. На кону стоит звание лучшего супертяжеловеса в мире.

У Энтони есть план на бой, и он верит в то, что нокаутирует Кличко 29 апреля, — приводит слова Хирна BoxingScene.