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https://sport.mail.ru/news/boxing/29472106/
18 апреля 2017, 22:00 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн: Джошуа верит в то, что нокаутирует Кличко

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18−0, 18 КО), заявил, что его подопечный уверен в своей победе над Владимиром Кличко (64−4, 53 КО).

<span class=error>Эдди</span> <span class=error>Хирн</span> промоутер чемпиона мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (18−0 18 КО) заявил что его подопечный уверен в своей победе над Владимиром <span class=error>Кличко</span> (64−4 53 КО). Увеличить
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«Бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко — это схватка с равными шансами. С одной стороны, у вас такой бесстрашный парень, как Джошуа, с другой — такой опытный боксёр, как Владимир Кличко, для которого предстоящий поединок станет уже 29-м титульным по счёту.

Для Джошуа это всего-то 19-й поединок на профессиональном ринге, но мы должны отдать ему должное за то, что он принял такой вызов. На кону стоит звание лучшего супертяжеловеса в мире.

У Энтони есть план на бой, и он верит в то, что нокаутирует Кличко 29 апреля, — приводит слова Хирна BoxingScene.

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