Хирн: Джошуа верит в то, что нокаутирует Кличко
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18−0, 18 КО), заявил, что его подопечный уверен в своей победе над Владимиром Кличко (64−4, 53 КО).
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«Бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко — это схватка с равными шансами. С одной стороны, у вас такой бесстрашный парень, как Джошуа, с другой — такой опытный боксёр, как Владимир Кличко, для которого предстоящий поединок станет уже 29-м титульным по счёту.
Для Джошуа это
У Энтони есть план на бой, и он верит в то, что нокаутирует Кличко 29 апреля, — приводит слова Хирна BoxingScene.
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