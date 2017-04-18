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https://sport.mail.ru/news/boxing/29471140/
18 апреля 2017, 19:43 | Бокс | Vesti.kz

Бой Шуменов — Дортикос покажут в прямом эфире в Казахстане

Бой казахстанского боксера Бейбута Шуменова с кубинцем Юниером Дортикосом в прямом эфире покажет KazSport, сообщает официальный сайт телеканала.

Этот поединок пройдет в американском Лас-Вегасе утром 20 апреля по астанинскому времени. На кону в бою Шуменова и Дортикоса будет стоять пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA.

Трансляция вечера бокса с участием Шуменова и Дортикоса начнется в 8:00 утра по времени Астаны.

Для 33-летнего Шуменова это будет 20-й бой в карьере. В предыдущих на его счету 17 побед (11 нокаутом) и два поражения. Казахстанец дебютировал в профессионалах в 2007 году.

31-летний Дортикос, перешедший в профи в 2009 году, пока не имеет поражений. На счету кубинца 21 победа (20 нокаутом) в 21 бою.

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