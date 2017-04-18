Бой Шуменов — Дортикос покажут в прямом эфире в Казахстане
Бой казахстанского боксера Бейбута Шуменова с кубинцем Юниером Дортикосом в прямом эфире покажет KazSport, сообщает официальный сайт телеканала.
Этот поединок пройдет в американском
Трансляция вечера бокса с участием Шуменова и Дортикоса начнется в 8:00 утра по времени Астаны.
Для 33-летнего Шуменова это будет 20-й бой в карьере. В предыдущих на его счету 17 побед (11 нокаутом) и два поражения. Казахстанец дебютировал в профессионалах в 2007 году.
31-летний Дортикос, перешедший в профи в 2009 году, пока не имеет поражений. На счету кубинца 21 победа (20 нокаутом) в 21 бою.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter