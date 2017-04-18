Михаил Алоян проведет дебютный бой на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово

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Ранее промоутер и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил «Р-Спорт», что Алоян дебютирует на профессиональном ринге поединком с доминиканцем Норберто Хименесом 22 апреля в рамках вечера бокса в Ярославле. Позже личный тренер спортсмена Эдуард Кравцов сообщил «Р-Спорт», что первый бой Алояна откладывается на неопределенное время из-за переноса вечера бокса.

«Миша Алоян проведет бой 11 мая в Кемерово. В рамках этого же мероприятия пройдет матч ¼ финала WSB с участием сборной России», — сообщили в пресс-службе.