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18 апреля 2017, 18:31 | Бокс | Р-Спорт

Михаил Алоян проведет дебютный бой на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне российский боксер Миша Алоян дебютирует на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе промоутерской компании «Патриот».

Бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне российский боксер Миша <span class=error>Алоян</span> дебютирует на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> промоутерской компании Патриот. Увеличить
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Ранее промоутер и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил «Р-Спорт», что Алоян дебютирует на профессиональном ринге поединком с доминиканцем Норберто Хименесом 22 апреля в рамках вечера бокса в Ярославле. Позже личный тренер спортсмена Эдуард Кравцов сообщил «Р-Спорт», что первый бой Алояна откладывается на неопределенное время из-за переноса вечера бокса.

«Миша Алоян проведет бой 11 мая в Кемерово. В рамках этого же мероприятия пройдет матч ¼ финала WSB с участием сборной России», — сообщили в пресс-службе.

Алоян на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль в весовой категории до 52 кг, но в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что боксер будет лишен этой награды из-за применения запрещенных препаратов. Апелляция Алояна будет рассмотрена 9 мая.
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