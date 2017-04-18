Владимир Кличко обратился к болельщикам перед боем с Энтони Джошуа

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Видео появилось сегодня, 18 апреля, на официальном YouTube-канале Кличко. Украинец просит своих болельщиков не пропустить бой и обещает, что поединок с Джошуа получится зрелищным.

«Мои уважаемые болельщики, я благодарю вас за ваше терпение. Точно так же, как и вы, я ждал, когда будет мой следующий поединок и когда я снова вернусь. 29 апреля будет полтора года, как меня не было в ринге.

И 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне я встречусь против Энтони Джошуа — чемпиона мира в тяжелом весе. Это будет мой самый значимый и важный поединок в моей карьере. Я сделаю все для победы, а вы сможете за этим наблюдать. Не пропустите этот момент. Я вас уверяю, это будет один из самых зрелищных поединков в тяжелом весе, — сказал Кличко.

Бой Кличко — Джошуа пройдет 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». На кону в бою будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF. Организаторы ожидают, что бой принесет 37,7 миллиона прибыли и соберет 90 тысяч зрителей на арене.

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В андеркарте вечера бокса Кличко — Джошуа может выступить чемпион мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО).