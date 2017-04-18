Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29468998/
18 апреля 2017, 17:09 | Бокс | Р-Спорт

WBO не рассматривала возможность объединительного боя Усика с российскими боксерами

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Всемирная боксерская организация (WBO) не рассматривала возможность объединительного боя чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинца Александра Усика с российскими боксерами, заявил агентству «Р-Спорт» президент WBO Франсиско Валкарсель.

Всемирная боксерская организация (WBO) не рассматривала возможность объединительного боя чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинца Александра Усика с российскими боксерами заявил агентству Р-Спорт президент WBO <span class=error>Франсиско</span> Валкарсель. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Усик в апреле защитил свой титул, победив американца Майкла Хантера. Обладателем пояса чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе является россиянин Мурат Гассиев, который завоевал его, победив в декабре другого российского боксера Дениса Лебедева. Лебедев, несмотря на поражение, сохранил за собой титул чемпиона WBA (Super).

«Я знаю, что Усик должен провести бой на Украине, но я не знаю о том, против кого именно он будет драться, но с точностью могу сказать, что это не объединительный бой. Организация пока не рассматривала возможность объединительного боя ни с Лебедевым, ни с Гассиевым», — сказал Валкарсель по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Дмитрий Бивол: Хочу бой за титул против Клеверли

Временный чемпион мира WBA в полутяжелом все россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал свою досрочную победу над американцем Сэмюэлом Кларксоном в бою, состоявшемся 14 апреля в США, а также поделился планами на будущее.
Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Фигурист Ковтун не смог улететь со сборной на командный ЧМ из-за таксиста

Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на ОИ-2014, родила сына

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался