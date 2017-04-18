Дмитрий Бивол: Хочу бой за титул против Клеверли

«Я очень доволен результатом боя, но не до конца тем, как именно он завершился. В концовке не было такого плотного и жесткого удара, каким мне хотелось бы все завершить. Тем не менее самим течением поединка я доволен и надеюсь, зрителям он понравился. Я прекрасно себя чувствую и готов к следующим боям. Конечно, теперь мне хотелось бы провести бой за титул WBA Regular против Натана Клеверли. Он хороший боксер, серьезный соперник и чемпион мира. Именно ради таких боев я и нахожусь в профессиональном боксе», — цитирует Бивола Allboxing.