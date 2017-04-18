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https://sport.mail.ru/news/boxing/29467996/
18 апреля 2017, 15:38 | Бокс | Sports.kz

Президент Бруклина утвердил официальный праздник в честь экс-соперника Головкина Джейкобса

Глава (президент) боро Бруклин в Нью-Йорке Эрик Адамс на своем официальном сайте опубликовал заявление об экс-сопернике Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Дэниэле Джейкобсе (32−2, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Глава (президент) <span class=error>боро</span> <span class=error>Бруклин</span> в <nobr>Нью-Йорке</nobr> <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Адамс</span> на своем официальном сайте опубликовал заявление об <nobr>экс-сопернике</nobr> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) <span class=error>Дэниэле</span> Джейкобсе (32−2 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Друзья! Я горжусь тем, что многие бруклинцы, оказавшие положительное влияние на наш боро, попали в рубрику “Герой месяца” и стали почетными жителями Бруклина. Одним из таких людей является Дэнни Джейкобс, родившийся и выросший в Браунсвилле, который в 2011 году находился под угрозой смерти из-за диагноза рака кости. После тяжелейшей битвы, включающей радиационное лечение и операцию, “Чудо-Человек” вновь начал всех побеждать, завоевав в 2014 году титул WBA в среднем весе. В честь его достижений на ринге и вне его я объявляю эту субботу “Днем Дэниэла Джейкобса” в Бруклине. При сотрудничестве с Barclays Center я приглашаю вас присоединиться к церемонии с Дэнни на арене, а также насладиться просмотром вечерних боев со скидкой и бесплатными футболками. Отмечай, Бруклин!» — написал Адамс.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоялся 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.

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