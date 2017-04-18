Президент Бруклина утвердил официальный праздник в честь экс-соперника Головкина Джейкобса
Глава (президент) боро Бруклин в
Нью-Йорке Эрик Адамс на своем официальном сайте опубликовал заявление об экс-сопернике Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Дэниэле Джейкобсе (32−2, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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«Друзья! Я горжусь тем, что многие бруклинцы, оказавшие положительное влияние на наш боро, попали в рубрику “Герой месяца” и стали почетными жителями Бруклина. Одним из таких людей является Дэнни Джейкобс, родившийся и выросший в Браунсвилле, который в 2011 году находился под угрозой смерти
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоялся 19 марта на арене Madison Square Garden в
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