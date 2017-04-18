Президент Бруклина утвердил официальный праздник в честь экс-соперника Головкина Джейкобса

«Друзья! Я горжусь тем, что многие бруклинцы, оказавшие положительное влияние на наш боро, попали в рубрику “Герой месяца” и стали почетными жителями Бруклина. Одним из таких людей является Дэнни Джейкобс, родившийся и выросший в Браунсвилле, который в 2011 году находился под угрозой смерти из-за диагноза рака кости. После тяжелейшей битвы, включающей радиационное лечение и операцию, “Чудо-Человек” вновь начал всех побеждать, завоевав в 2014 году титул WBA в среднем весе. В честь его достижений на ринге и вне его я объявляю эту субботу “Днем Дэниэла Джейкобса” в Бруклине. При сотрудничестве с Barclays Center я приглашаю вас присоединиться к церемонии с Дэнни на арене, а также насладиться просмотром вечерних боев со скидкой и бесплатными футболками. Отмечай, Бруклин!» — написал Адамс.



Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоялся 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.