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https://sport.mail.ru/news/boxing/29467769/
18 апреля 2017, 15:24 | Бокс | Чемпионат.com

Умар Саламов выйдет на ринг в андеркарде боя Паркер — Фьюри

Российский боксёр Умар Саламов (18−0−0, 13 КО), выступающий в полутяжёлом весе, проведёт свой следующий поединок против боснийца Эмила Маркича (24−1−0, 19 КО).

Встреча этих боксёров состоится 6 мая в Окленде (Новая Зеландия) и будет проходить в андеркарде поединка между Джозефом Паркером и Хьюи Фьюри, сообщает BoxingScene. На кону в бою Саламов — Маркич будет стоять вакантный титул WBO international.

Для россиянина это будет первый поединок на другом континенте. Все свои предыдущие бои он проводил либо в России, либо на Украине.
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