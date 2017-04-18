Тураров проведет тренировочный сбор в Майами

«Завтра вылетаю в США, в Майами на учебно- тренировочный сбор. Цель поездки — подготовка к следующему бою. Сейчас мой промоутер подыскивает мне нового соперника. Ведутся переговоры. Мы планируем провести два поединка в США. Да поможет нам Всевышний! Спасибо большое моим болельщикам, которые всегда поддерживают меня и вдохновляют на победы. Верю, что все задуманное нами сбудется. Даст Бог, еще проведу бой в рамках «EXPO-2017». Ждите хороших новостей в ближайшее время. Удачи! — написал Тураров.



Напомним, что Жанкош Тураров провел на профессиональном ринге 20 боев и во всех одержал победы, причем 14 из них завершил досрочно. Промоутером казахстанского боксера является зарубежный специалист Нельсон Лопес.