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18 апреля 2017, 13:51 | Бокс | Sports.kz

Тураров проведет тренировочный сбор в Майами

Казахстанский боксер Жанкош Тураров вылетел в США для подготовки к следующему поединку. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Казахстанский боксер <span class=error>Жанкош</span> <span class=error>Тураров</span> вылетел в США для подготовки к следующему поединку. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. Увеличить
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«Завтра вылетаю в США, в Майами на учебно- тренировочный сбор. Цель поездки — подготовка к следующему бою. Сейчас мой промоутер подыскивает мне нового соперника. Ведутся переговоры. Мы планируем провести два поединка в США. Да поможет нам Всевышний! Спасибо большое моим болельщикам, которые всегда поддерживают меня и вдохновляют на победы. Верю, что все задуманное нами сбудется. Даст Бог, еще проведу бой в рамках «EXPO-2017». Ждите хороших новостей в ближайшее время. Удачи! — написал Тураров.

Напомним, что Жанкош Тураров провел на профессиональном ринге 20 боев и во всех одержал победы, причем 14 из них завершил досрочно. Промоутером казахстанского боксера является зарубежный специалист Нельсон Лопес.

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