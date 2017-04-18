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https://sport.mail.ru/news/boxing/29466171/
18 апреля 2017, 13:45 | Бокс | Vesti.kz

Президент Федерации профи-бокса Казахстана прокомментировал ситуацию с боем Шариповой в Астане

Президент Федерации профессионального бокса Ерлан Бекхожин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz ход переговоров по возможному бою первой девушки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой в Астане.

Он считает что у ее команды не получится организовать титульный поединок. Увеличить
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«К нам выходили представители Фирузы. Они предлагали провести вечер бокса в июле на велотреке «Сарыарка». Команда Фирузы будет стараться организовать титульный бой, но в лучшем случае получится провести поединок за вакантный пояс. Дело в том, что у нее послужной список не большой. Однако если бой в Казахстане состоится, то зал будет полный, ведь Фирузу знают и любят.

Но это всего лишь разговоры, официальных договоренностей нет. На мой взгляд, лучше не распыляться, а сосредоточиться на одном вечере бокса, чтобы сделать его красочным и незабываемым для зрителя, — отметил Бекхожин.

Ранее Шарипова поделилась информацией о том, что ее команда занимается организацией крупного вечера единоборств в Астане. Также о ходе подготовки рассказал и менеджер Шариповой Сергей Завилейский.

Напомним, в последнем поединке казахстанка в Москве одержала самую быструю победу в карьере, уже на 54-й секунде боя отправив в нокаут россиянку Викторию Котову.
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