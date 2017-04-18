Балоев проведет бой 27 апреля в России
24-летний казахстанский боксер Али Балоев (1−0, 1КО) 27 апреля в Перми (Россия) проведет свой второй поединок на профессиональном ринге. Соперник казахстанца неопределен, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Добавим, что Балоев тренируется в алматинском зале «Абылай хан» под руководством заслуженного тренера РК Сагатбека Мусаханова.
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