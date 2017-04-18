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https://sport.mail.ru/news/boxing/29466135/
18 апреля 2017, 13:36 | Бокс | Sports.kz

Балоев проведет бой 27 апреля в России

24-летний казахстанский боксер Али Балоев (1−0, 1КО) 27 апреля в Перми (Россия) проведет свой второй поединок на профессиональном ринге. Соперник казахстанца неопределен, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

24-летний казахстанский боксер Али <span class=error>Балоев</span> (1−0 1КО) 27 апреля в Перми (Россия) проведет свой второй поединок на профессиональном ринге. Соперник <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>неопределен</span> сообщает группа Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Добавим, что Балоев тренируется в алматинском зале «Абылай хан» под руководством заслуженного тренера РК Сагатбека Мусаханова.

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