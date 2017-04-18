Расписание чемпионских поединков на этой неделе
Спортивный портал Prosports.kz представляет вам список ближайших чемпионских боев по боксу, которые пройдут на этой неделе. Любителям бокса в это воскресенье будет что посмотреть.
Джермелл Чарло — Чарльз Хатли
Charlo (28−0, 13 КО): Первая защита титула.
Хэтли (26−1−1, 18 КО): Первый титульный бой.
Категория: Первый средний вес
Титул на кону: WBC
Оскар Вальдес — Мигель Марриага
Вальдес (21−0, 19 KO): Вторая защита.
Марриага (25−1, 21 KO): Второй титульный бой.
Категория: Полулегкий вес
Титул на кону: WBO
Джесси Магдалено — Аделисон Дос Сантос
Магдалено (24−0, 17 КО): Первая защита титула.
Дос Сантос (18−2, 14 КО): Первый титульный бой.
Категория: Первый полулегкий вес
Титул на кону: WBO
Хилберто Рамирес — Макс Бурсак
Рамирес (34−0, 24 КО): Первая защита титула.
Бурсак (33−4−1, 15 KO): Второй титульный бой.
Категория: Суперсредний вес
Титул на кону: WBO
Источник: Boxrec.
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