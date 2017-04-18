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https://sport.mail.ru/news/boxing/29465185/
18 апреля 2017, 12:43 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Расписание чемпионских поединков на этой неделе

Спортивный портал Prosports.kz представляет вам список ближайших чемпионских боев по боксу, которые пройдут на этой неделе. Любителям бокса в это воскресенье будет что посмотреть.

Джермелл Чарло — Чарльз Хатли

Charlo (28−0, 13 КО): Первая защита титула.

Хэтли (26−1−1, 18 КО): Первый титульный бой.

Категория: Первый средний вес

Титул на кону: WBC

Оскар Вальдес — Мигель Марриага

Вальдес (21−0, 19 KO): Вторая защита.

Марриага (25−1, 21 KO): Второй титульный бой.

Категория: Полулегкий вес

Титул на кону: WBO

Джесси Магдалено — Аделисон Дос Сантос

Магдалено (24−0, 17 КО): Первая защита титула.

Дос Сантос (18−2, 14 КО): Первый титульный бой.

Категория: Первый полулегкий вес

Титул на кону: WBO

Хилберто Рамирес — Макс Бурсак

Рамирес (34−0, 24 КО): Первая защита титула.

Бурсак (33−4−1, 15 KO): Второй титульный бой.

Категория: Суперсредний вес

Титул на кону: WBO

Источник: Boxrec.
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