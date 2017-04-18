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https://sport.mail.ru/news/boxing/29465162/
18 апреля 2017, 12:37 | Бокс | Чемпионат.com

Флэнаган заинтересован в поединке с Ломаченко

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBO Терри Флэнаган заинтересован в поединке с обладателем пояса WBO в первом лёгком весе Василием Ломаченко.

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBO <span class=error>Терри</span> Флэнаган заинтересован в поединке с обладателем пояса WBO в первом лёгком весе Василием <span class=error>Ломаченко</span>. Увеличить
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Об этом рассказал менеджер британского боксёра Стив Вуд.

«Мы очень заинтересованы в переговорах по этому бою. Ломаченко — боксёр первого лёгкого веса, который прежде выступал в полулёгком весе, поэтому он перейдёт в этот дивизион, чтобы стать чемпионом в трёх весовых категориях. Учитывая его способности, можно сказать, что он может сделать это.

Что касается нас, то мы легко провели пять защит титула, и теперь следующий шаг — это либо объединительный поединок, либо бой с Ломаченко. Ломаченко очень хорош, но Терри является легковесом, который хорошо работает на ногах. Мы находимся на уровне, позволяющем соперничать с Ломаченко, так почему бы не воспользоваться шансом, — приводит слова Вуда BoxingScene.

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