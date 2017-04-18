Флэнаган заинтересован в поединке с Ломаченко

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Об этом рассказал менеджер британского боксёра Стив Вуд.

«Мы очень заинтересованы в переговорах по этому бою. Ломаченко — боксёр первого лёгкого веса, который прежде выступал в полулёгком весе, поэтому он перейдёт в этот дивизион, чтобы стать чемпионом в трёх весовых категориях. Учитывая его способности, можно сказать, что он может сделать это.

Что касается нас, то мы легко провели пять защит титула, и теперь следующий шаг — это либо объединительный поединок, либо бой с Ломаченко. Ломаченко очень хорош, но Терри является легковесом, который хорошо работает на ногах. Мы находимся на уровне, позволяющем соперничать с Ломаченко, так почему бы не воспользоваться шансом, — приводит слова Вуда BoxingScene.