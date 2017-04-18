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https://sport.mail.ru/news/boxing/29464969/
18 апреля 2017, 12:31 | Бокс | Vesti.kz

Бекхожин: Гонорар Головкина за бой с «Канело» может достичь 100 миллионов, поэтому он решил не гнаться за двумя зайцами

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал ситуацию с боем чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Они в Казахстан так и не приехали. Я думаю, скорее всего боя не будет. Герман (менеджер GGG — прим. ред.) сказал, что Головкин сосредоточится на бое с “Канело”. Я слышал, что его команде удалось в переговорах выбить хорошие условия для боя с Альваресом. Есть информация, что сумма гонорара может достичь 100 миллионов долларов. Именно поэтому они решили не гнаться за двумя зайцами и не проводить бой в июле. Ведь в поединке с Сондерсом Головкин может получить травму, и тогда схватку с Альваресом придется отложить на неопределенный срок», — отметил Бекхожин.

Ранее журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с чемпионом мира по версии WBO в среднем вес Билли Джо Сондерсом в июне. Эксперт ESPN Дэн Рафаэль также «похоронил» поединок GGG против Сондерса.

Между тем, президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель объяснил, почему бой Головкин — Сондерс не состоится этим летом.

В свою очередь команда Головкина попросила болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.

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