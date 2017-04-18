Менеджер Кличко: Это не последний бой

«Когда вам 41 год, вы уже особо не верите в то что сможете подраться еще лет десять, но он всегда говорил, что Бернард Хопкинс — один из его кумиров, и вы знаете, как долго боролся Бернард.



Я не знаю, будет ли Владимир по-прежнему сражаться в 50 лет, но одно можно сказать наверняка: он не смотрит на этот бой, как на последний. Я могу смело заявить что сейчас он в фантастической форме. Как физическом, так и в психологическом плане он находится на высшем уровне. Он с нетерпением ждет этого боя», — сказал Бенте журналистам Sky Sports.