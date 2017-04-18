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18 апреля 2017, 10:58 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Менеджер Кличко: Это не последний бой

Менеджер украинского супертяжеловеса Владимира Кличко Бернд Бенте считает что его клиент в прекрасной форме, и бой с Энтони Джошуа явно не последний в его карьере.

Менеджер украинского <span class=error>супертяжеловеса</span> Владимира <span class=error>Кличко</span> <span class=error>Бернд</span> <span class=error>Бенте</span> считает что его клиент в прекрасной форме и бой с <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> явно не последний в его карьере. Увеличить
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«Когда вам 41 год, вы уже особо не верите в то что сможете подраться еще лет десять, но он всегда говорил, что Бернард Хопкинс — один из его кумиров, и вы знаете, как долго боролся Бернард.

Я не знаю, будет ли Владимир по-прежнему сражаться в 50 лет, но одно можно сказать наверняка: он не смотрит на этот бой, как на последний. Я могу смело заявить что сейчас он в фантастической форме. Как физическом, так и в психологическом плане он находится на высшем уровне. Он с нетерпением ждет этого боя», — сказал Бенте журналистам Sky Sports.

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