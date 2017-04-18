Менеджер Кличко: Это не последний бой
Менеджер украинского супертяжеловеса Владимира Кличко Бернд Бенте считает что его клиент в прекрасной форме, и бой с Энтони Джошуа явно не последний в его карьере.
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«Когда вам 41 год, вы уже особо не верите в то что сможете подраться еще лет десять, но он всегда говорил, что Бернард Хопкинс — один из его кумиров, и вы знаете, как долго боролся Бернард.
Я не знаю, будет ли Владимир
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