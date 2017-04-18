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18 апреля 2017, 10:08 | Бокс | Sports.kz

Виктор Демьяненко: Карьерой Головкина полностью управляет его команда

Много вопросов в последнее время возникает к команде казахстанца Геннадия Головкина, а решает ли что-то в своей карьере сам GGG? Этот вопрос Sports.kz задал вице-президенту Федерации профессионального бокса РК Виктору Демьяненко.

Много вопросов в последнее время возникает к команде <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> а решает ли <nobr>что-то </nobr>в своей карьере сам GGG? Этот вопрос Sports.kz задал <nobr>вице-президенту</nobr> Федерации профессионального бокса РК Виктору Демьяненко. Увеличить
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— Конечно, здесь, однозначно, решает его команда. Геннадий, прежде всего, — профессиональный спортсмен. Его задача — исполнять контракт, если там прописано, что он должен, к примеру, провести в году пять боев — он должен это выполнить. А подбор соперника и места боев осуществляет его команда. Там они просчитывают все нюансы, — сказал Демьяненко.

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