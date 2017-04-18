Виктор Демьяненко: Карьерой Головкина полностью управляет его команда

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— Конечно, здесь, однозначно, решает его команда. Геннадий, прежде всего, — профессиональный спортсмен. Его задача — исполнять контракт, если там прописано, что он должен, к примеру, провести в году пять боев — он должен это выполнить. А подбор соперника и места боев осуществляет его команда. Там они просчитывают все нюансы, — сказал Демьяненко.