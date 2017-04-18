Двух казахстанских боксеров могут включить в андеркарт боя Ковалев - Уорд

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— Наш менеджер Эгис Климас после наших последних боев с Мейиримом сказал, что мы вдвоем можем в этом шоу принять участие. Будем боксировать там. Но еще идут переговоры с промоутером, — рассказал Ашкеев.

— Это будет отличное шоу…

— Да, но мы готовы показать свой лучший бокс.