Двух казахстанских боксеров могут включить в андеркарт боя Ковалев — Уорд
Казахстанские
боксеры-профессионалы Мадьяр Ашкеев и Мейирим Нурсултанов могут принять участие в вечере бокса, где главным событием станет поединок россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Наш менеджер Эгис Климас после наших последних боев с Мейиримом сказал, что мы вдвоем можем в этом шоу принять участие. Будем боксировать там. Но еще идут переговоры с промоутером, — рассказал Ашкеев.
— Это будет отличное шоу…
— Да, но мы готовы показать свой лучший бокс.
Напомним, 28-летний Мадьяр Ашкеев выиграл восемь боев на профессиональном ринге (8−0−0, 4 КО), а 23-летний Мейирим Нурсултанов (2−0−0, 1 КО) победил в двух боях. Что касается россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда, то их
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter