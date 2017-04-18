Ковалев начнет подготовку к бою-реваншу против Уорда 29 апреля в Калифорнии
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев 29 апреля в Калифорнии начнет подготовку к
бою-реваншу против против чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской Федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) американца Андре Уорда. Об этом ТАСС сообщила глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува, представляющей интересы россиянина.
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«Сергей 29 апреля отправится в
Бой Уорд — Ковалев за чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF пройдет 17 июня в
На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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