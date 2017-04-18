Альфредо Ангуло: Подбородок Головкина еще как следует не проверялся

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мое мнение не изменилось, Головкин имеет хорошую возможность [победить Альвареса] благодаря своему удару. Но думаю, что и Канело имеет такую возможность, он многому научился. К тому же, подбородок Головкина еще не проверялся на 100%, а Канело показал свою способность держать удар в поединке с Джеймсом Киркландом. Так что, будет интересно посмотреть, чью руку в итоге поднимет рефери», — поделился Ангуло с корреспондентом Villainfy Media.