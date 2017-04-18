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https://sport.mail.ru/news/boxing/29462145/
18 апреля 2017, 9:07 | Бокс | Sports.kz

Альфредо Ангуло: Подбородок Головкина еще как следует не проверялся

Экс-соперник Сауля Альвареса Альфредо «Перро» Ангуло сказал, что не изменил своих прогнозов на бой Канело с Геннадием Головкиным после встречи казахстанца с Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.

<nobr>Экс-соперник</nobr> <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Альфредо</span> <span class=error>Перро</span> <span class=error>Ангуло</span> сказал что не изменил своих прогнозов на бой <span class=error>Канело</span> с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> после встречи <span class=error>казахстанца</span> с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Мое мнение не изменилось, Головкин имеет хорошую возможность [победить Альвареса] благодаря своему удару. Но думаю, что и Канело имеет такую возможность, он многому научился. К тому же, подбородок Головкина еще не проверялся на 100%, а Канело показал свою способность держать удар в поединке с Джеймсом Киркландом. Так что, будет интересно посмотреть, чью руку в итоге поднимет рефери», — поделился Ангуло с корреспондентом Villainfy Media.

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