Альфредо Ангуло: Подбородок Головкина еще как следует не проверялся
Экс-соперник Сауля Альвареса Альфредо «Перро» Ангуло сказал, что не изменил своих прогнозов на бой Канело с Геннадием Головкиным после встречи казахстанца с Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.
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«Мое мнение не изменилось, Головкин имеет хорошую возможность [победить Альвареса] благодаря своему удару. Но думаю, что и Канело имеет такую возможность, он многому научился. К тому же, подбородок Головкина еще не проверялся на 100%, а Канело показал свою способность держать удар в поединке с Джеймсом Киркландом. Так что, будет интересно посмотреть, чью руку в итоге поднимет рефери», — поделился Ангуло с корреспондентом Villainfy Media.
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