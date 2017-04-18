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18 апреля 2017, 8:22 | Бокс | Vesti.kz

«Астана Арланс» объявил состав на матч WSB с «Чайна Драгонс»

Казахстанский клуб «Астана Арланс» объявил состав на матчевую встречу с китайской командой «Чайна Драгонс» в рамках Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Китае 22 апреля. Увеличить
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52 килограмма- Музапаров Анвар
60 килограммов — Сафиуллин Закир
69 килограммов — Шымбергенов Асланбек
81 килограмм — Рысбек Арман
Свыше 91 килограмма — Букаев Олжас.

Соперники «арланов» пока неизвестны.

Сама матчевая встреча WSB состоится в городе Санья (Китай) 22 апреля. Начало в 17:30 по времени Астаны.

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