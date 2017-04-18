Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29461207/
18 апреля 2017, 8:07 | Бокс | Vesti.kz

Головкин остался третьим в ТОП-50 рейтинга P4P по версии WBN

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) остался на третьем месте в ТОП-50 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии World Boxing News, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидером рейтинга остается Андре Уорд за которым следует Мэнни Пакьяо. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В обновленном рейтинге Головкин уступает только американцу Андре Уорду (1) и филиппинцу Мэнни Пакьяо (2). В то же время украинец Василий Ломаченко поднялся с шестого на четвертое место, опередив никарагуанца Романа Гонсалеса и американца Теренса Кроуфорда.

Также в первую десятку рейтинга P4P по версии WBN входят: 7) россиянин Сергей Ковалев, 8) мексиканец Сауль «Канело» Альварес, 9) кубинец Гильермо Ригондо, 10) американец Кит Турман.

В то же время Головкин возглавляет рейтинги pound-for-pound по версиям ESPN и портала SecondsOut, а также газеты Los Angeles Times. А вот журнал The Ring поставил казахстанца на третье место после Уорда и Ковалева.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Из первого боя с Уордом сделал один вывод: не доводить до судейского решения - Ковалев

"Астана Арланс" объявил состав на матч WSB с "Чайна Драгонс"

Головкин остался третьим в ТОП-50 рейтинга P4P по версии WBN