Головкин остался третьим в ТОП-50 рейтинга P4P по версии WBN

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В обновленном рейтинге Головкин уступает только американцу Андре Уорду (1) и филиппинцу Мэнни Пакьяо (2). В то же время украинец Василий Ломаченко поднялся с шестого на четвертое место, опередив никарагуанца Романа Гонсалеса и американца Теренса Кроуфорда.

Также в первую десятку рейтинга P4P по версии WBN входят: 7) россиянин Сергей Ковалев, 8) мексиканец Сауль «Канело» Альварес, 9) кубинец Гильермо Ригондо, 10) американец Кит Турман.