Головкин остался третьим в ТОП-50 рейтинга P4P по версии WBN
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) остался на третьем месте в ТОП-50 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии World Boxing News, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В обновленном рейтинге Головкин уступает только американцу Андре Уорду (1) и филиппинцу Мэнни Пакьяо (2). В то же время украинец Василий Ломаченко поднялся с шестого на четвертое место, опередив никарагуанца Романа Гонсалеса и американца Теренса Кроуфорда.
Также в первую десятку рейтинга P4P по версии WBN входят: 7) россиянин Сергей Ковалев, 8) мексиканец Сауль «Канело» Альварес, 9) кубинец Гильермо Ригондо, 10) американец Кит Турман.
В то же время Головкин возглавляет рейтинги
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter