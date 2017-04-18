Президент WBC прорекламировал Головкина в футболке Супермена

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«Мой пляжный комплект с кепкой GGG», — написал Сулейман в своем твиттере, запечатленный на фото в футболке с логотипом Супермена.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">My beach outfit with <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> cap <a href="https://twitter.com/BernieBahrmasel">@BernieBahrmasel</a> <a href="https://twitter.com/TomLoeffler1">@TomLoeffler1</a> <a href="https://twitter.com/WBCBoxing">@WBCBoxing</a> <a href="https://t.co/KApz9roYCR">pic.twitter.com/KApz9roYCR</a></p>— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) <a href="https://twitter.com/wbcmoro/status/854057785146966017">17 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Прекрасное фото! Супермэн и GGG — победная комбинация», — отметил известный американский обозреватель бокса Берни Бармасель.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Beautiful Photo!!! Superman & GGG, A Winning Combination!!! <a href="https://t.co/QorqShTrHh">https://t.co/QorqShTrHh</a></p>— Bernie Bahrmasel (@BernieBahrmasel) <a href="https://twitter.com/BernieBahrmasel/status/854058511029985281">17 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Добавим, что Головкин помимо титула WBC также владеет поясами WBA (Super), IBO и IBF в среднем весе.