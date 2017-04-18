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18 апреля 2017, 8:05 | Бокс | Vesti.kz

Президент WBC прорекламировал Головкина в футболке Супермена

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман опубликовал в своих соцсетях фотографию в бейсболке с инициалами казахстанца Геннадия Головкина, являющегося чемпионом организации в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер является чемпионом организации в среднем весе. Увеличить
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«Мой пляжный комплект с кепкой GGG», — написал Сулейман в своем твиттере, запечатленный на фото в футболке с логотипом Супермена.

«Прекрасное фото! Супермэн и GGG — победная комбинация», — отметил известный американский обозреватель бокса Берни Бармасель.

Добавим, что Головкин помимо титула WBC также владеет поясами WBA (Super), IBO и IBF в среднем весе.

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