Президент WBC прорекламировал Головкина в футболке Супермена
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман опубликовал в своих соцсетях фотографию в бейсболке с инициалами казахстанца Геннадия Головкина, являющегося чемпионом организации в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Мой пляжный комплект с кепкой GGG», — написал Сулейман в своем твиттере, запечатленный на фото в футболке с логотипом Супермена.
«Прекрасное фото! Супермэн и GGG — победная комбинация», — отметил известный американский обозреватель бокса Берни Бармасель.
Добавим, что Головкин помимо титула WBC также владеет поясами WBA (Super), IBO и IBF в среднем весе.
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