Геннадий Головкин обзавелся личной YouTube-страницей
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, обзавелся личной
YouTube-страницей, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом сам Головкин написал в своих соцсетях, где призвал своих читателей подписать на его страницу в популярном видеохостинге.
«Подпишитесь на мою
Напомним, на профессиональном ринге Головкин провел 37 боев и во всех одержал победу, из которых 33 он завершил досрочно. Казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
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