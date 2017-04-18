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18 апреля 2017, 8:00 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин обзавелся личной YouTube-страницей

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, обзавелся личной YouTube-страницей, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец не знает поражений в 37 боях и является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Увеличить
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Об этом сам Головкин написал в своих соцсетях, где призвал своих читателей подписать на его страницу в популярном видеохостинге.

«Подпишитесь на мою YouTube-страницу, чтобы получать лучшее представление о моей карьере», — написал Головкин.

Напомним, на профессиональном ринге Головкин провел 37 боев и во всех одержал победу, из которых 33 он завершил досрочно. Казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса.

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