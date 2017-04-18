Тренер Котто объяснил заинтересованность в проведении боя с Головкиным

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«Я хотел бы увидеть этот бой, который стал бы нашим последним совместным поединком, потому что Котто сказал, что это его последний год в боксе. Вы знаете, он долгое время боксировал и хочет проводить больше времени со своей семьей. В профи он провел 17 лет, так что это будет великий бой для меня. Я хотел бы этот бой», — заявил Роуч в интервью FightHub TV.

Ранее тренер Котто также выразил уверенность, что его подопечному по силам победить Головкина. Также Роуч заметил признаки старения у казахстанца в его последнем бою против американца Дэниэла Джейкобса.