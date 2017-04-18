Сергей Ковалев: Уорд отдаст мне мои чемпионские пояса

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17 июня в Лас-Вегасе состоится долгожданный бой-реванш между именитым российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. Перед ответным поединком за титулы WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация) в эксклюзивном интервью «Известиям» Сергей Ковалев признался, что уверен в своих силах как никогда и на этот раз сделает всё, чтобы нокаутировать Уорда.

— Вы довольны, что реванш с Уордом всё же состоится?

— Я рад, что эта эпопея наконец завершилась подписанием контракта на бой. Осталось только увидеть моего соперника в ринге. Уорд убегал от этого поединка как мог — не удивлюсь, если он и дальше продолжит это делать. За пару недель до боя, к примеру, объявит о травме… Он прекрасно понимает, что не заслуживает права обладать поясами, которые достались ему случайно. Это — мои пояса, и 17 июня я выйду на ринг и заберу у него то, что по праву принадлежит мне.

— Представители американца заявляли, что он способен нокаутировать вас…

— Серьезно? У нас в Челябинске ребята на улице бьют сильнее, чем он. Неужели кто-то еще не понимает — победа досталась ему случайно. Достаточно вспомнить реакцию зала, когда Уорда объявили победителем. Зрителя не обманешь….

— Какие выводы вы сделали из вашего первого боя?

Цитата — Вывод один: не доводить поединок до судейского решения. Буду драться раунд за раундом, пока соперник не упадет на настил ринга.

Я заберу у него свои чемпионские пояса и докажу всему миру, что являюсь сильнейшим боксером в нашей весовой категории.

— У вас нет некоторой недооценки своего противника?

— Нет. Более того, я переоценил его способности. Сейчас я знаю, что он представляет собой как боксер, так что теперь у него нет ни одного шанса.

— Тренер Уорда заявил, что вы сдали из-за злоупотребления алкоголем…

— Команда моего соперника очень любит много говорить. У нас же принято доказывать свои слова делом. Что касается заявлений по поводу алкоголя, то скажу лишь, что смогу победить Уорда даже пьяным (смеется).

— Как проходили переговоры о проведении реванша?

— Есть контракт, который предусматривает определенные обязательства. В нашем случае в договоре был пункт об обязательном реванше. Так что единственным вариантом для Андре уйти от боя было завершение карьеры. Кстати, об этом он тоже говорил… У меня отличная команда менеджеров, которым я всецело доверяю. А моя работа — выходить на ринг и сражаться. Реванш все расставит на свои места.

Справка «Известий».

20 ноября минувшего года в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок, в котором встретились два непобежденных на тот момент спортсмена — 33-летний чемпион мира по версии WBO, WBA и IBF россиянин Сергей Ковалев и 32-летний интерконтинентальный чемпион по версии WBO американец Андре Уорд.

Российский спортсмен старался сделать всё, чтобы закончить поединок досрочно. Уже во втором раунде его оппонент впервые в своей карьере побывал в нокдауне. До шестого раунда Ковалев уверенно контролировал ситуацию, но во второй части боя небольшой перевес оказался уже на стороне Уорда. Согласно итоговой статистике, преимущество всё же было у россиянина: за весь поединок Ковалев нанес 474 удара, а Уорд — 338. Точными судьи признали 126 ударов россиянина и 116 ударов американского боксера. Однако единогласным решением судей победа по итогам напряженного 12-раундового боя была отдана Уорду.

Когда главный рефери огласил вердикт, зал встретил нового чемпиона мира свистом — зрители были уверены в победе Ковалева. Их мнение разделили и поклонники бокса по всему миру. На всех профильных форумах прошла волна недовольств: с решением судей не соглашался практически никто.