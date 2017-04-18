Сергей Ковалев: Уорд отдаст мне мои чемпионские пояса
Знаменитый российский боксер — о подготовке к реваншу с американским соперником, сильных сторонах оппонента и ожиданиях от поединка.
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17 июня в
— Вы довольны, что реванш с Уордом всё же состоится?
— Я рад, что эта эпопея наконец завершилась подписанием контракта на бой. Осталось только увидеть моего соперника в ринге. Уорд убегал от этого поединка как мог — не удивлюсь, если он и дальше продолжит это делать. За пару недель до боя, к примеру, объявит о травме… Он прекрасно понимает, что не заслуживает права обладать поясами, которые достались ему случайно. Это — мои пояса, и 17 июня я выйду на ринг и заберу у него то, что по праву принадлежит мне.
— Представители американца заявляли, что он способен нокаутировать вас…
— Серьезно? У нас в Челябинске ребята на улице бьют сильнее, чем он. Неужели
— Какие выводы вы сделали из вашего первого боя?
Я заберу у него свои чемпионские пояса и докажу всему миру, что являюсь сильнейшим боксером в нашей весовой категории.
— У вас нет некоторой недооценки своего противника?
— Нет. Более того, я переоценил его способности. Сейчас я знаю, что он представляет собой как боксер, так что теперь у него нет ни одного шанса.
— Тренер Уорда заявил, что вы сдали
— Команда моего соперника очень любит много говорить. У нас же принято доказывать свои слова делом. Что касается заявлений по поводу алкоголя, то скажу лишь, что смогу победить Уорда даже пьяным (смеется).
— Как проходили переговоры о проведении реванша?
— Есть контракт, который предусматривает определенные обязательства. В нашем случае в договоре был пункт об обязательном реванше. Так что единственным вариантом для Андре уйти от боя было завершение карьеры. Кстати, об этом он тоже говорил… У меня отличная команда менеджеров, которым я всецело доверяю. А моя работа — выходить на ринг и сражаться. Реванш все расставит на свои места.
Справка «Известий».
20 ноября минувшего года в
Российский спортсмен старался сделать всё, чтобы закончить поединок досрочно. Уже во втором раунде его оппонент впервые в своей карьере побывал в нокдауне. До шестого раунда Ковалев уверенно контролировал ситуацию, но во второй части боя небольшой перевес оказался уже на стороне Уорда. Согласно итоговой статистике, преимущество всё же было у россиянина: за весь поединок Ковалев нанес 474 удара, а Уорд — 338. Точными судьи признали 126 ударов россиянина и 116 ударов американского боксера. Однако единогласным решением судей победа по итогам напряженного 12-раундового боя была отдана Уорду.
Когда главный рефери огласил вердикт, зал встретил нового чемпиона мира свистом — зрители были уверены в победе Ковалева. Их мнение разделили и поклонники бокса по всему миру. На всех профильных форумах прошла волна недовольств: с решением судей не соглашался практически никто.
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