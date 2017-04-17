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17 апреля 2017, 23:15 | Бокс | Sports.kz

Фредди Роуч: Головкин действительно стал медленнее и немного постарел

Тренер Мигеля Котто (40−5, 33 КО) Фредди Роуч в интервью FightHub TV поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер <span class=error>Мигеля</span> <span class=error>Котто</span> (40−5 33 КО) <span class=error>Фредди</span> <span class=error>Роуч</span> в интервью FightHub TV поделился мнением о <span class=error>казахстанце</span> Геннадии <span class=error>Головкине</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Головкин действительно стал медленнее и немного постарел. Да, он мой друг и хороший парень, я знаю, он отличный панчер, но наш боксер [Котто] лучше него, — сказал Роуч.

Ранее Роуч говорил, что Котто побьет Головкина, если они сейчас встретятся на ринге.

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