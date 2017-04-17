Фредди Роуч: Головкин действительно стал медленнее и немного постарел
Тренер Мигеля Котто (40−5, 33 КО) Фредди Роуч в интервью FightHub TV поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Головкин действительно стал медленнее и немного постарел. Да, он мой друг и хороший парень, я знаю, он отличный панчер, но наш боксер [Котто] лучше него, — сказал Роуч.
Ранее Роуч говорил, что Котто побьет Головкина, если они сейчас встретятся на ринге.
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