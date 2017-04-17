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17 апреля 2017, 22:59 | Бокс | Sports.kz

Казахстанец может провести бой в рамках вечера бокса Уорд — Ковалев

Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) может выступить в андеркарде боя Андре Уорд (31−0, 15 КО) — Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер первого среднего веса <span class=error>Мадияр</span> <span class=error>Ашкеев</span> (8−0 4 КО) может выступить в андеркарде боя <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> (31−0 15 КО) — Сергей <span class=error>Ковалев</span> (30−1−1 26 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Менеджер сказал, что примерно 17 июня, наверное, будем боксировать во время шоу в рамках реванша Уорда с Ковалевым, — сказал Ашкеев.

Бой-реванш Уорд — Ковалев состоится 17 июня в Лас-Вегасе. Первый поединок, состоявшийся также в Лас-Вегасе 19 ноября, завершился победой американского боксера единогласным решением судей.

Ашкеев провел свой последний бой два дня назад — в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) казахстанец победил техническим нокаутом американца Шона Кэмерона (10−3, 5 КО).

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