Казахстанец может провести бой в рамках вечера бокса Уорд — Ковалев
Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) может выступить в андеркарде боя Андре Уорд (31−0, 15 КО) — Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО), сообщает Sports.kz.
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— Менеджер сказал, что примерно 17 июня, наверное, будем боксировать во время шоу в рамках реванша Уорда с Ковалевым, — сказал Ашкеев.
Ашкеев провел свой последний бой два дня назад — в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) казахстанец победил техническим нокаутом американца Шона Кэмерона (10−3, 5 КО).
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