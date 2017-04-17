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— Менеджер сказал, что примерно 17 июня, наверное, будем боксировать во время шоу в рамках реванша Уорда с Ковалевым, — сказал Ашкеев.



Бой-реванш Уорд — Ковалев состоится 17 июня в Лас-Вегасе. Первый поединок, состоявшийся также в Лас-Вегасе 19 ноября, завершился победой американского боксера единогласным решением судей.



Ашкеев провел свой последний бой два дня назад — в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) казахстанец победил техническим нокаутом американца Шона Кэмерона (10−3, 5 КО).