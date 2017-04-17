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https://sport.mail.ru/news/boxing/29459304/
17 апреля 2017, 21:40 | Бокс | Sports.kz

Залилов побил рекорд Проводникова

Казахстанский боксер-профи Ержан Залилов, проживающий в российской Ухте, перенял эстафету от народного чемпиона Руслана Проводникова и совершил забег на 39 километров, передает AllFight.Ru.

Казахстанский <nobr>боксер-профи</nobr> <span class=error>Ержан</span> <span class=error>Залилов</span> проживающий в российской Ухте перенял эстафету от народного чемпиона Руслана <span class=error>Проводникова</span> и совершил забег на 39 километров передает AllFight.Ru. Увеличить
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К этому событию Ержан готовился три недели, в чем ему помогала тренер по легкой атлетике Ольга Ермилова. Вместе они вышли на старт забега 15 апреля и преодолели дистанцию в 39 километров за 3 часа 56 минут.

Находясь на старте, Ержан сказал, что он не преследует цель ответить на вызов Проводникова, а просто хочет напомнить всем, что уже близко лето, и нужно начинать заниматься спортом.

«Целью является не только ответить на вызов, но и напомнить всем, что уже близко лето, и нужно просыпаться, начинать бегать, заниматься спортом. Я никогда не бегал больше двадцати километров, а сейчас дистанция увеличивается в два раза. К этому забегу мы готовились три недели, и за это время пробежали около 200 километров», — рассказал Ержан на старте.

«Сейчас кажется, что все прошло быстро. Первые два часа бежалось легко. Даже с улыбками и смехом, а вот к третьему часу уже начались проблемы, начало “бить током” мышцы. Последний час дался крайне тяжело, но со мной бежал очень классный легкоатлет — Ольга Ермилова, она всю дорогу поддерживала и ранее помогала готовиться к забегу. Хочу ей сказать большое спасибо, а также всем тем, кто меня поддерживал», — поделился впечатлениями Ержан уже после финиша.

Он поблагодарил за мотивацию и вызов Руслана Проводникова и, в свою очередь, бросил вызов всем боксерам Коми и Казахстана: «Кто пробежит больше — будет явно круче меня!»

Напомним, ранее, Руслан Проводников, пообещал лично пожать руку тому, кто побьет его спортивный рекорд — 35-километровый забег, которым он открыл год здоровья в Югре.

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