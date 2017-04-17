Индонго должен провести обязательную защиту титула в следующем бою с Липинцом

Индонго в декабре сенсационно победил Эдуарда Трояновского, нокаутировав россиянина на первой минуте поединка, и лишил его поясов чемпиона IBF и IBO. В субботу, 15 апреля, Индонго в Глазго победил чемпиона WBA британца Рики Бернса в объединительном бою. До этого поединка чемпион WBO и WBC Теренс Кроуфорд заявлял о желании провести объединительный бой с победителем в случае успешного исхода поединка с доминиканцем Феликсом Диасом. В активе Индонго 22 победы в 22 боях на профессиональном ринге (11 — нокаутом), на счету Липинца 12 побед (10 — нокаутом).

«Индонго обязан провести свой следующий бой именно против Липинца. Их оповестили начать переговоры, а далее все будет зависеть от продвижения процесса, который может занять 3−4,5 месяца. Также не исключена возможность промоутерских торгов. При этом Индонго не сможет провести объединительный бой, ему в обязательном порядке сказано провести обязательную защиту. Что касается Кроуфорда, то у него у самого скоро бой», — сообщили в пресс-службе IBF.