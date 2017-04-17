Линарес: В победе над Ломаченко нет ничего невозможного

«Я знаю, что он отличный боец. Он левша, очень талантлив и быстр, но поверьте мне — в победе над ним для меня нет ничего невозможного. Я умный боец и тоже очень быстр. У нас вышел бы интересный бой», — приводит слова Линареса Boxing Scene.



По слухам, Ломаченко готов подняться в лёгкий вес, чтобы сразиться с Линаресом или чемпионом WBO Терри Флэнаганом.