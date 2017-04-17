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17 апреля 2017, 19:32 | Бокс | Чемпионат.com

Линарес: В победе над Ломаченко нет ничего невозможного

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA/WBC Хорхе Линарес верит в свою победу над чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко.

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA/WBC <span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Линарес</span> верит в свою победу над чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием <span class=error>Ломаченко</span>. Увеличить
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«Я знаю, что он отличный боец. Он левша, очень талантлив и быстр, но поверьте мне — в победе над ним для меня нет ничего невозможного. Я умный боец и тоже очень быстр. У нас вышел бы интересный бой», — приводит слова Линареса Boxing Scene.

По слухам, Ломаченко готов подняться в лёгкий вес, чтобы сразиться с Линаресом или чемпионом WBO Терри Флэнаганом.

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