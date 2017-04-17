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https://sport.mail.ru/news/boxing/29456533/
17 апреля 2017, 16:40 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Дерек Чизора: Паркер боксирует с ничтожествами, таксистами и водителями автобусов в Новой Зеландии

Британский боксер, выступающий в супертяжелом весе Дерек Чизора подверг критике чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера, усомнившись в качестве его оппозиции на профессиональном ринге.

На 6 мая в Окленде у Паркера запланирован поединок с Хьюи Фьюри.

«Паркер боксирует с ничтожествами, таксистами и водителями автобусов в Новой Зеландии. Ему нужно выйти из «джунглей», в которых он живет, и показать себя. Пусть докажет, что он существует. Все дело в деньгах. Я не забочусь о титулах, меня интересуют «зеленые». Все дело в количестве долларов. Покажите мне деньги. Он может оставить себе титул, а я возьму деньги, если они будут правильными. Единственный совет, который я могу ему дать, — не приезжать в Европу, потому что я побью его, — приводит слова Чизору BoxingScene.
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