Дерек Чизора: Паркер боксирует с ничтожествами, таксистами и водителями автобусов в Новой Зеландии

На 6 мая в Окленде у Паркера запланирован поединок с Хьюи Фьюри.

«Паркер боксирует с ничтожествами, таксистами и водителями автобусов в Новой Зеландии. Ему нужно выйти из «джунглей», в которых он живет, и показать себя. Пусть докажет, что он существует. Все дело в деньгах. Я не забочусь о титулах, меня интересуют «зеленые». Все дело в количестве долларов. Покажите мне деньги. Он может оставить себе титул, а я возьму деньги, если они будут правильными. Единственный совет, который я могу ему дать, — не приезжать в Европу, потому что я побью его, — приводит слова Чизору BoxingScene.