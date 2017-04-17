Чемпион мира рассказал о «плюсах» боев Головкина с Сондерсом или Альваресом

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«Все из Интернета знают, какие варианты есть у Геннадия. Есть Билли Джо Сондерс, который готов сейчас боксировать, и есть договоренность о бое с Саулем Альваресом в сентябре. Бой с Сондерсом, это мечта для Головкина. У него четвертый пояс, который необходим, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. А бой с Альваресом, это финансовая выгода. По расписанию эти бои совсем рядом находятся. В июне и сентябре.

Но надо учитывать несколько моментов. Нужно к этим боям «сделать вес». То есть, нужно «сделать вес», отбоксировать и восстанавливаться. И потом опять набирать форму надо, ведь Альварес тоже непростой. На это тоже время требуется. Два-три месяца. Потихоньку, основательно. Поэтому, либо Головкин становится первым абсолютным чемпионом в среднем весе. А если выберет Альвареса, то его мечта отложится на неопределенное время. Есть ведь риск, что Сондерс потеряет свой титул в бою с другим соперником, — поделился мнением Джафаров.

По его словам, команда Геннадия Головкина, скорее всего, уже определилась со своей стратегией действий, и в ближайшее время ее обнародует. Джафаров считает, что в любом случае команда GGG выберет оптимальный вариант для нашего боксера.

Напомним, следующий бой казахстанца Геннадия Головкина, владеющего поясами по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, планировался в июне в Астане, и мог стать объединительным. Правда, по информации американского журналиста Криса Мэнникса, казахстанец отказался от объединительного поединка с британцем Билли Джо Сондерсом. Его следующим соперником может стать мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Бой запланирован в сентябре.