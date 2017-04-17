Жакиянов может выступить в андеркарде боя Джошуа — Кличко
29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне украинский боксер Владимир Кличко (64−4, 53 КО) и британец Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) проведут бой в супертяжелом весе, на кону в котором будут стоять титулы WBA Super, IBF и IBO, сообщает Sports.kz.
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Промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что, помимо этого поединка, в рамках вечера бокса в Лондоне состоится еще один титульный бой. Официально об этом пока объявлено не было, но ожидается, что одним из его участников станет британский боксер легчайшего веса Райан Барнетт (16−0, 9 КО).
Говоря о его потенциальном сопернике, сайт
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