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https://sport.mail.ru/news/boxing/29456320/
17 апреля 2017, 16:21 | Бокс | Sports.kz

Жакиянов может выступить в андеркарде боя Джошуа — Кличко

29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне украинский боксер Владимир Кличко (64−4, 53 КО) и британец Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) проведут бой в супертяжелом весе, на кону в котором будут стоять титулы WBA Super, IBF и IBO, сообщает Sports.kz.

29 апреля на стадионе <span class=error>Уэмбли</span> в Лондоне украинский боксер Владимир <span class=error>Кличко</span> (64−4 53 КО) и британец <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (18−0 18 КО) проведут бой в <span class=error>супертяжелом</span> весе на кону в котором будут стоять титулы WBA Super IBF и IBO сообщает Sports.kz. Увеличить
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Промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что, помимо этого поединка, в рамках вечера бокса в Лондоне состоится еще один титульный бой. Официально об этом пока объявлено не было, но ожидается, что одним из его участников станет британский боксер легчайшего веса Райан Барнетт (16−0, 9 КО).

Говоря о его потенциальном сопернике, сайт Irish-boxing.com называет наиболее вероятным вариантом казахстанца Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО), который владеет титулом WBA (Super). Издание отмечает, что чемпион WBC Синсукэ Яманака (27−0−2, 19 КО) только недавно провел защиту титула и никогда не дрался за пределами Японии, а чемпион WBO Марлон Тапалес (29−2, 12 КО) выйдет на ринг 23 апреля. Таким образом, поединок Жакиянов — Барнетт выглядит весьма вероятным вариантом.

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