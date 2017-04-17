Корнилов: Ведём переговоры о бое Бивола с Клеверли за титул WBA Regular
Российский боксёр Дмитрий Бивол может вскоре сразиться за титул регулярного чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе с британцем Нейтаном Клеверли.
Об этом рассказал менеджер россиянина Вадим Корнилов.
14 апреля Бивол провёл поединок против американского боксёра Сэмюэла Кларксона, над которым одержал победу техническим нокаутом.
«В настоящий момент идут переговоры о том, что Дмитрий до конца года проведёт поединок за титул WBA Regular против Натана Клеверли. Вместе с компанией «Мир бокса» мы находимся в контакте с WBA и рассчитываем, что вскоре получим конкретику по этому поводу.
Открою небольшой секрет: мы уже имели подтверждение, что вскоре получим возможность сразиться на титул WBA Regular, но всё же решили драться в США.
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