Майки Гарсия: Я ничего не знаю о травме Головкина. Может, это такая стратегия для переговоров о бое с «Канело»
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американский боксер Майки Гарсия в интервью Dontae’s Boxing Nation прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) мог получить травму в своем последнем бою.
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Недавно промоутер британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), владеющего поясом WBO в среднем весе, Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по их бою затягиваются
Позже появилась информация, что Головкин решил отказаться от боя с Сондерсом, который, по слухам, был намечен на июнь в Казахстане. Вместо этого команда GGG сосредоточится на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).
«Я не знаю, есть ли у него травма или нет. Я лишь видел, как он наносил удары 12 раундов, тяжелые удары, так что он мог получить травму. Но это также может быть такой стратегией для переговоров о бое с “Канело”. Сейчас Головкин находится в том положение, чтобы вести переговоры. Он собрал пояса. Да, там есть Сондерс и у него есть чемпионский пояс тоже, но Головкин все еще считается
Напомним, Головкин в последнем бою победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО). Ранее Гарсия высказал свою версию, почему Джейкобс доставил проблемы казахстанцу.
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