Майки Гарсия объяснил, почему бой с Джейкобсом доставил проблемы Головкину

«Я думал, что Джейкобс выиграл, и я все еще так думаю, потому он действительно это сделал. Я выбрал его (победителем). Я помню его с любителей, у него есть габариты, скорость, сила и данные, чего не было у бывших соперников Головкина. Я говорил, что Джейкобс будет самым жестким оппонентом и имеет самые большие шансы на победу, и он сделал это в моих глазах. Он дрался великолепно и легко мог выиграть. Но все пошло не так, хотя многие тоже думали, что он выиграл. Здесь многие увидели, каким бойцом чемпионского уровня Джейкобс является.

Но он не раскрыл Головкина. Он дрался с другим топовым бойцом, чемпионом, который поставил на кон все, что у него есть. Поставьте Головкина с кем-то еще, кто не на этом уровне, и он будет доминировать, но если приведите боксера другого уровня, то результат будет уже совсем другим. Даже чемпионов можно разделить на уровни. Сейчас у вас есть четыре чемпиона, два из которых могут быть самыми слабыми, а оставшиеся двое — лучшими. Вот так, — сказал Гарсия в интервью Dontae’s Boxing Nation.

Однако бывший тренер Майка Тайсона Бадди Макгирт придерживается иного мнения. По его словам, Джейкобс разоблачил Головкина, за что он снимает перед ним шляпу.

Напомним, Головкин победил единогласным решением судей, отправив Джейкобса в нокдаун в четвертом раунде.