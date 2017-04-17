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https://sport.mail.ru/news/boxing/29453322/
17 апреля 2017, 13:00 | Бокс | Vesti.kz

Чавес-младший объяснил, почему «Канело» никогда не станет драться с Головкиным

Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) объяснил, почему его соотечественник Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) никогда не станет драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

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«Я думал, что у “Канело” есть шансы победить Головкина, но теперь я так не считаю. Потому что “Канело” спарринговал с Головкиным и прочувствовал его мощь. Он не чувствует, что способен его побить, потому что меньше его. Головкин действительно классный боксер. Он завоевал серебряную медаль Олимпиады и обладает хорошей силой. Как боксер он лучше Альвареса, у него более хорошая физическая подготовка и он является настоящим средневесом», — сказал Чавес-младший в интервью ESNews.

Добавим, что на 6 мая в Лас-Вегасе Чавесу-младшему предстоит провести бой с «Канело». Он пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.

При этом сам Альварес недавно официально объявил, что после этого поединка он перейдет в средний вес, где выступает Головкин. Стороны продолжают вести переговоры по бою на сентябрь.

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