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17 апреля 2017, 12:28 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Хаттон Владимиру Кличко: Ничто не длится вечно, настало время Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон, который сейчас занимается тренерством и продвигает свой собственный промоушн, считает, что Энтони Джошуа встречается с Владимиром Кличко в нужное время.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях <span class=error>Рикки</span> <span class=error>Хаттон</span> который сейчас занимается <span class=error>тренерством</span> и продвигает свой собственный <span class=error>промоушн</span> считает что <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> встречается с Владимиром <span class=error>Кличко</span> в нужное время<span>.</span> Увеличить
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«Я думаю, что сейчас подходящее время для Джошуа. Кличко, был королем долгое время, но никто из нас не вечен, его убедительно побил Тайсон Фьюри. Тайсон фантастический выступил против него, но буду честен, победу Кличко я тоже допускаю», — сказал Хаттон на Hatton TV.

Источник: Boxingscene.com.

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