Хаттон Владимиру Кличко: Ничто не длится вечно, настало время Джошуа

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«Я думаю, что сейчас подходящее время для Джошуа. Кличко, был королем долгое время, но никто из нас не вечен, его убедительно побил Тайсон Фьюри. Тайсон фантастический выступил против него, но буду честен, победу Кличко я тоже допускаю», — сказал Хаттон на Hatton TV.

Источник: Boxingscene.com.