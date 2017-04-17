Хаттон Владимиру Кличко: Ничто не длится вечно, настало время Джошуа
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон, который сейчас занимается тренерством и продвигает свой собственный промоушн, считает, что Энтони Джошуа встречается с Владимиром Кличко в нужное время.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я думаю, что сейчас подходящее время для Джошуа. Кличко, был королем долгое время, но никто из нас не вечен, его убедительно побил Тайсон Фьюри. Тайсон фантастический выступил против него, но буду честен, победу Кличко я тоже допускаю», — сказал Хаттон на Hatton TV.
Источник: Boxingscene.com.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter