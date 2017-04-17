Почему Канело нуждается в бое с Головкиным

«Канело начнет терять фанатов, если в скором времени не согласится на бой с Головкиным. Поклонники Альвареса могут начать покидать его корабль, если увидят что он избегает Головкина, и станут поддерживать других боксеров, согласных брать на себя риск и выступающих в полноценных весовых категориях.

Канело нуждается в Головкине, чтобы выйти на новый уровень продаж PPV. Если вас удивляет, почему он до сих пор не преодолел барьер в 1 миллион проданных PPV, то это связано с его недостатком побед над качественными соперниками. Любители бокса хотят видеть Альвареса в конкурентных боях, а не мисматчах с Амиром Ханом и Лиамом Смитом.

Кроме того, Канело освободил титул чемпиона WBC в среднем весе, отказавшись проводить его защиту в бою с Головкиным. Когда боксер отказывается от титула для того, чтобы не встречаться с конкретным оппонентом, это выглядит так, будто он его избегает. Канело освободил титул в прошлом году. Это не случилось 7 или больше лет тому назад. Это современная история. Великие боксеры прошлого не пошли бы на подобный шаг. Вы могли бы представить, что Роберто Дюран освободил свой титул после назначения ему официального претендента? Лично я — нет.