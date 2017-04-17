Чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай открыла собственную линию одежды
Чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай открыла собственную линию одежды, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Купить вещи бренда NK Team пока могут лишь жители Алматы, для которых открыта доставка по городу.
«Многие
23-летняя Кызайбай выигрывала золотые медали на чемпионатах мира 2012 и 2014 года, а в 2013 становилась серебряным призером.
Отметим, что в ноябре 2016 года собственную линию одежды запустила волейболистка Сабина Алтынбекова.
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