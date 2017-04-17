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17 апреля 2017, 11:57 | Бокс | Vesti.kz

Чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай открыла собственную линию одежды

Чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай открыла собственную линию одежды, передает корреспондент Vesti.kz.

Она стала второй казахстанской спортсменкой которая сделала это. Увеличить
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«Многие что-то создают, творят от себя. Мне тоже захотелось внести свой почерк в то дело, которым я живу, дышу и люблю. Пришла мысль о том, как бы я хотела выпустить линию спортивной одежды со своим логотипом и идеями цитат растущему поколению — молодым спортсменам, которые послужат им мотивацией к грядущей цели», — объявила о запуске линии Кызыйбай на официальной странице в Instagram.

23-летняя Кызайбай выигрывала золотые медали на чемпионатах мира 2012 и 2014 года, а в 2013 становилась серебряным призером.

Отметим, что в ноябре 2016 года собственную линию одежды запустила волейболистка Сабина Алтынбекова.

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