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https://sport.mail.ru/news/boxing/29452459/
17 апреля 2017, 11:53 | Бокс | Чемпионат.com

Гуткнехт никогда полностью не оправится от травмы, полученной в бою с Грувсом

Немецкий боксёр Эдуард Гуткнехт никогда полностью не восстановится от последствий тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной осенью прошлого года в бою с Джорджем Грувсом, утверждает немецкое издание Boxenplus.

По словам Джулии Гуткнехт, супруги Эдуарда и матери его троих детей, полученная боксёром травма мозга является слишком серьёзной, и врачи удивлены тем, что он вообще выжил. Есть надежда на улучшение состояния, но не на полное восстановление. Боксёр всё ещё находится в госпитале, где проходит реабилитацию.

В поединке с Грувсом Гуткнехт проиграл единогласным решением судей, однако многие считают, что рефери следовало остановить бой в поздних раундах. Состояние боксёра резко ухудшилось уже в раздевалке после боя.
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