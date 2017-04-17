Джошуа: Кличко не найдёт у меня слабых мест, я постараюсь нокаутировать его

Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.



«Я считаю, что пришло моё время. Не думаю, что он найдёт у меня слабые места. Я иду за нокаутом. Я не проигрывал как профессионал, потому могу говорить только о своём прошлом, но я собираюсь победить нокаутом. Он обладает более тяжёлым ударом, я знаю это, но я также знаю, что есть больше чем один способ победить. Я попытаюсь сделать бой как можно более простым, моя работа — попытаться заставить моего оппонента походить на новичка», — цитирует Джошуа Sky Sports.