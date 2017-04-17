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https://sport.mail.ru/news/boxing/29451796/
17 апреля 2017, 11:08 | Бокс | Sports.kz

Шарибаев продолжает подготовку к бою за титул

Казахстанский боксер Айдар Шарибаев свой следующий поединок на профессиональном ринге проведет 22 апреля в Атлантик сити (штат Нью-Джерси, США), сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Казахстанский боксер <span class=error>Айдар</span> <span class=error>Шарибаев</span> свой следующий поединок на профессиональном ринге проведет 22 апреля в <span class=error>Атлантик</span> сити (штат <nobr>Нью-Джерси</nobr> США) сообщает группа Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Противостять ему в ринге будет 27-летний американец Зак Рамзи (8−1, 4КО). Боксеры разыграют вакантный пояс WBA NABA-USA в легком весе (до 135 фунтов — 61,2 кг).

Свои подготовительные сборы накануне предстоящего боя боксер Diamond Ring проводит в зале «Moro’s Gym» в Майами.

Всего на счету 27-летнего Шарибаева 5 побед в 5-ти поединках, 4 из которых он завершил досрочно.

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