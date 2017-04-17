Казахстанский боксер Ашкеев рассказал о сечке, крови и нокауте во время боя в США

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— Бой прошел не так, как планировали. В первом же раунде соперник ударил головой, и у меня открылась большая сечка. Я сразу начал поднимать темп, чтобы бой не остановили. Пару раундов я активно шел вперед, хотел завершить бой досрочно — нокаутировать соперника.

Потом наш катман все же остановил кровь во время перерыва. Тренер подсказал, что нужно работать на скорости — у соперника ноги «не идут». Я начал его немного обманывать и проваливать. Он пропускал много ударов. В середине седьмого раунда после очередной многоударной комбинации судья остановил бой.

— Наверное, такой бой полезен с позиции опыта, риска и азарта.

— Да, это опыт для меня, и для тех, кто рядом со мной. Они все видели своими глазами. Асхат Уалиханов и Мейирим Нурсултанов всегда рядом со мной. Мы всегда друг другу подсказываем ошибки, помогаем на тренировках и в бою. Я слышал, как Мейирим кричал, что мне делать на ринге, ведь cо стороны виднее.

— На шортах надпись Madiyar сменилась на Rysbek. С чем это связано?

— Это имя моего отца. Семь лет назад он ушел из жизни и не знал, что я буду профессиональным боксером. И вот, я решил сделать такое изменение.

— Стал профессиональным боксером, который за полтора года выиграл в США восемь боев. Это любимое дело или работа?

— Я решил попробовать себя в профессиональном боксе и приехал в США. И раз взялся, то хочу добиться высоких результатов. С другой стороны, это как работа для меня.