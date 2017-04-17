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«Я говорил вам год назад и сейчас повторюсь: долгожданная схватка «Канело» и GGG состоится в сентябре этого года в США. Поединок с Альваресом напрашивался давно, и в этом году есть все шансы провести его.

Можно ли было провести бои и с Сондерсом, и с «Канело»? Я считаю, что Головкин не стал распыляться, а решил сосредоточится на одном важном поединке. Конечно, у Сондерса есть пояс, необходимый GGG для звания абсолютного чемпиона мира, однако бой с Альваресом будет намного интереснее и более прибыльный для Головкина. Эта схватка закроет главный вопрос по сильнейшему в среднем весе и откроет для GGG новые перспективы, — отметил Шеридан.

Отметим, что 72-летний Шеридан комментирует бокс и ММА. На его счету более десяти тысяч поединков, из них свыше тысячи — за чемпионские пояса. Он комментировал легендарный бой между Мохаммедом Али и Джорджем Форменом. Также он работал на матче Эвандера Холифилда и Майка Тайсона. В 2004 году Шеридан был включен во всемирный боксерский зал славы.

Добавим, что Шеридан прошлой осенью посетил вечер бокса Каната Ислама в Алматы. После боя он анонсировал бой Альвареса и Головкина.

Следующий бой Головкина планировался в июне в Астане, однако, по информации американского журналиста Криса Мэнникса, казахстанец отказался от объединительного поединка с британцем Билли Джо Сондерсом ради встречи с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в сентябре.