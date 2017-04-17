«Астана Арланс» проведет домашние бои четвертьфинала WSB на 12-тысячной арене в Алматы
Боксерский клуб «Астана Арланс» определился с местом проведения четвертьфинала Всемирной серии бокса (WSB) в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
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В ¼ финала каждая пара проведет по матчевой встрече дома и в гостях. Домашние поединки «Астана Арланс» на этой стадии состоятся 20 мая на «Алматы Арене», которая вмещает 12 тысяч зрителей. Билеты на это событие можно купить здесь.
Соперник «Астана Арланс» в четвертьфинале пока неизвестен. Казахстанский клуб уже обеспечил себе место в
В группе С лидирует «Астана Арланс» (12 очков). Далее расположились «Узбек Тайгерс» (9 очков), «Патриот Боксинг Тим» (7) и «Чайна Драгонс» (3).
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