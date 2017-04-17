«Астана Арланс» проведет домашние бои четвертьфинала WSB на 12-тысячной арене в Алматы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ¼ финала каждая пара проведет по матчевой встрече дома и в гостях. Домашние поединки «Астана Арланс» на этой стадии состоятся 20 мая на «Алматы Арене», которая вмещает 12 тысяч зрителей. Билеты на это событие можно купить здесь.

Соперник «Астана Арланс» в четвертьфинале пока неизвестен. Казахстанский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф и имеет шанс выйти из группы с первого места, если 21 апреля в гостях победит китайский «Чайна Драгонс». В параллельной встрече этой группы российский клуб «Патриот Боксинг Тим» дома встретится с «Узбек Тайгерс».

В группе С лидирует «Астана Арланс» (12 очков). Далее расположились «Узбек Тайгерс» (9 очков), «Патриот Боксинг Тим» (7) и «Чайна Драгонс» (3).