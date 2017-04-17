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В интервью официальному сайту Казахстанской федерации бокса Садриддин рассказывает о своих ощущениях после победы на Кубке Короля в Бангкоке, а также заявил о готовности конкурировать с Абылайханом Жусуповым за право быть первым номером в весе до 69 килограммов.

— Итак, Садриддин, как оцените прошедший турнир?

— Турнир выдался непростым. В какой-то мере это связано с тем, что для меня это был первый турнир на уровне взрослых. Особо не волновался. Просто старался работать как обычно, но, конечно, если сравнивать с турнирами на уровне молодежи — здесь все на порядок сложнее и требует огромной выносливости.

— Многие болельщики ждали от вас побед нокаутом.

— В первом поединке на турнире мне это удалось. Вообще, во взрослом боксе больше возможностей для нокаутов. Все-таки здесь мы боксируем уже без шлемов и это повышает шансы провести точный и плотный удар.

— Какой поединок на турнире могли бы назвать самым сложным?

— В полуфинале с боксером из Филиппин. Это был довольно трудный соперник, который в прошлом боксировал против нашего Данияра Елеусинова в финале чемпионата мира. Много слышал о нем, но у меня была только одна мысль — одержать победу любой ценой. Получилось выполнить установку тренеров и как итог — выиграл.

— Ваши эмоции, когда узнали, что Гиясов не выйдет на финальный бой.

— О том, что соперник отказался от боя я узнал буквально в момент, когда уже собирался выходить на ринг. До последнего настраивался на то, что буду боксировать против Гиясова. Не знаю, по каким причинам он отказался, но я был готов.

— Чего было больше — разочарования, что не удалось провести бой с достаточно известным боксером или же радость от победы на турнире?

— Огромной радости не было. Мне наоборот хотелось отбоксировать и показать себя с наилучшей стороны.

— Перед боем советовались с Данияром Елеусиновым, который встречался с узбекским боксером на Олимпиаде?

— Нет, Данияру я не звонил. Думаю, мы с ним выступаем в разных стилях.

— А какой он, ваш стиль?

— Я обычно активно иду вперед, работаю первым номером и ищу возможности для сокрушающих ударов. А Данияр больше работает на дистанции, на технике и уделяет больше внимания на то, чтобы набрать очки.

— Откуда вы переняли такую манеру ведения боя?

— Не могу сказать точно. С самого детства я с большим интересом смотрел профессиональный бокс, старался всегда обращать внимание на действия боксеров в ринге.

— Какой поединок в мировом боксе оставил наибольшие впечатления?

— Бой с участием Артуро Гатти и Микки Уорда. Оба боксера проявили стойкость и стремление к победе.

— С кем из известных боксеров вас можно сравнить? Быть может, с Артуро Гатти?

— Я, наверное, еще не вышел на такой высокий уровень, чтобы меня с кем-то сравнивали. Могу сказать так: хочу превзойти их достижения и вписать свое имя в историю мирового бокса.



— Как относитесь к соперничеству с Абылайханом Жусуповым в весовой категории до 69 килограммов?

— Конкуренция — это всегда хорошо. Совсем скоро Абылайхан выступит на чемпионате Азии. Это объяснимо, поскольку я только перешел из молодежной сборной в национальную команду, а Жусупов уже обладает опытом выступлений на международных турнирах такого уровня. Если же состоится спарринг между нами, то это будет интересно.

— Как насчет того, чтобы попробовать себя в составе «Astana Arlans»?

— Конечно, для меня это был бы полезный опыт. Вообще, мне больше хочется выступать не в любителях, а на профессиональном ринге. Проект WSB все-таки ближе к профессиональному боксу, поэтому мне бы хотелось попробовать свои силы в составе «арланов».

— И последний вопрос: какова ваша мечта в боксе?

— Буду пока держать это в себе, но, мой девиз — покорить те вершины, на которые еще никто не восходил.