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https://sport.mail.ru/news/boxing/29450342/
17 апреля 2017, 9:18 | Бокс | Vesti.kz

Бой Хильберто Рамиреса с Максимом Бурсаком покажут в прямом эфире в Казахстане

22 апреля в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдет вечер бокса, в рамках которого состоятся три боя за титул WBO.

В вечере бокса пройдут сразу три поединка за титул WBO. Увеличить
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Главным событием станет поединок мексиканца Оскара Вальдеса (21−0, 19 КО) и колумбийца Мигеля Марриаги (25−1, 21 КО). На кону в бою будет стоять пояс WBO в полулегком весе.

В еще одном поединке американец Джесси Магдалено (24−0, 17 КО) проведет защиту титула WBO во втором легчайшем весе, а его соперником станет бразилец Адейльсон Дос Сантос (18−2, 14 КО).

Самым громким станет бой мексиканца Хильберто Рамиреса (34−0, 24 КО) с украинцем Максимом Бурсаком (33−4−1, 15 КО). Для Рамиреса это будет первая защита титула WBO во втором среднем весе.

Все эти три боя в прямом эфире покажет «Хабар». Как сообщается в официальном пресс-релизе канала, трансляция начнется в 10:00 утра по времени Астаны.

Отметим, что Рамирес называется потенциальным соперником для казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в случае, если чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе поднимется в другой дивизион.

Что касается Бурсака, то в апреле 2016 года он мог встретиться с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом (24−0б 12 КО), но поединок отменился из-за травмы британца. Украинец в итоге решил подняться в новый вес.

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