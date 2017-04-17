Бой Хильберто Рамиреса с Максимом Бурсаком покажут в прямом эфире в Казахстане
22 апреля в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдет вечер бокса, в рамках которого состоятся три боя за титул WBO.
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Главным событием станет поединок мексиканца Оскара Вальдеса (21−0, 19 КО) и колумбийца Мигеля Марриаги (25−1, 21 КО). На кону в бою будет стоять пояс WBO в полулегком весе.
В еще одном поединке американец Джесси Магдалено (24−0, 17 КО) проведет защиту титула WBO во втором легчайшем весе, а его соперником станет бразилец Адейльсон Дос Сантос (18−2, 14 КО).
Самым громким станет бой мексиканца Хильберто Рамиреса (34−0, 24 КО) с украинцем Максимом Бурсаком (33−4−1, 15 КО). Для Рамиреса это будет первая защита титула WBO во втором среднем весе.
Все эти три боя в прямом эфире покажет «Хабар». Как сообщается в официальном
Отметим, что Рамирес называется потенциальным соперником для казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в случае, если чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе поднимется в другой дивизион.
Что касается Бурсака, то в апреле 2016 года он мог встретиться с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом (24−0б 12 КО), но поединок отменился
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