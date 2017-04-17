Новый тренер по физподготовке появится в команде боксера Ковалева
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев возьмет нового тренера по физической подготовке на сборы к
бою-реваншу против чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской Федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) американца Андре Уорда. Об этом ТАСС сообщила глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува.
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«Сергей планирует взять в команду нового тренера по физподготовке. При этом Джон Дэвид Джексон останется тренером Ковалева по боксу», — сказала она.
Бой пройдет 17 июня в
На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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