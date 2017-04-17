Новый тренер по физподготовке появится в команде боксера Ковалева

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«Сергей планирует взять в команду нового тренера по физподготовке. При этом Джон Дэвид Джексон останется тренером Ковалева по боксу», — сказала она.

Бой пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Его победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBO и IBF.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.